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Доля продаж электрокаров и гибридов в России выросла почти вдвое

За семь месяцев 2026 года в России продано 70 180 автомобилей на новых источниках энергии — гибридов и электрокаров, что почти вдвое больше, чем годом ранее, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на дынные Минпромторга.

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Доля таких машин в общих продажах новых автомобилей достигла почти 9% против 5% год назад.

Общий рынок новых автомобилей за отчётный период составил 815 105 машин — на 10% больше, чем годом ранее. Из них 732 058 пришлось на легковые (+13%), 47 997 — на лёгкие коммерческие (-17%), 29 328 — на грузовики (-7%) и 5 723 — на автобусы (-3,5%). В Минпромторге отметили, что в долгосрочной перспективе этот тренд вряд ли закрепится.

Ранее иркутские автодилеры сообщили о взрывном росте спроса на «электрички» и гибриды. Они предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установкой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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