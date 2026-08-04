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Бронза на ТИМ «Бирюса»: как сотрудники ИркАЗа покорили молодежный всероссийский форум

На смену «Мы — профессионалы» в Красноярском крае приехали представители 20 корпораций. Команду РУСАЛа составили 36 сотрудников, включая трех специалистов с Иркутского алюминиевого завода.

С первых дней команда РУСАЛа организовала собственные площадки:

  • «Бирюсинская почта» для отправки открыток внутри форума;
  • Языковой клуб на английском;
  • Творческие мастер-классы;
  • Интеллектуальные квизы и музыкальное лото.

Екатерина Савченко, менеджер отдела развития производственной системы ИркАЗа, как и ее коллеги с завода, была на форуме впервые:

— Поездка была очень интересной! Было много лекций, направленных на развитие кадрового резерва, укрепление здоровья, развитие предпринимательства и личностных качеств. А параллельно шли развлекательные инициативы для баллов в общий рейтинг — мы успели всё!

Команда РУСАЛа проявила себя и в спорте, заняв первые места в мини-футболе и забеге, а еще забрала бронзу в волейболе и перетягивании каната.

«Это здорово, когда у тебя есть возможность познакомиться с коллегами из других городов. "Бирюса" — это невероятная атмосфера и крутая командная работа»,  — поделилась впечатлениями Дарья Гребнева, специалист отдела экологии ИркАЗа.

По итогам форума ТИМ «Бирюса» команда РУСАЛа заняла третье место в Кубке корпораций.

О важности мотивации и вовлеченности активной молодёжи основатель компании Олег Дерипаска говорил ещё много лет назад, закладывая этот принцип в основу корпоративной культуры. Форум «Бирюса» стал ярким подтверждением того, что эта традиция живет: энергия молодых специалистов сегодня напрямую формирует будущее компании РУСАЛ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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