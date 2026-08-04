Машина с пробегом от дилера или от владельца? Мнение автолюбителей Иркутской области

Большинство (63%) автолюбителей Иркутской области считают, что одна и та же машина с пробегом в салоне будет стоить дороже, чем у владельца-частника. Таковы результаты опроса, проведенного среди 11 тысяч посетителей автомобильного сайта Дром.

15% опрошенных автолюбителей сказали, что цена на подержанную машину будет выше у владельца, также 14% респондентов считают, что цена у владельца и дилера будет одинаковой. Затруднились с выбором ответа 8% автолюбителей.

Среди регионов страны считают, что подержанную машину дороже продают в салоне чаще автолюбители Хакасии (77%), Курганской области (74%) и Забайкальского края (72%). А вот считают, что владельцы-частники продают машины дороже в основном водители из Воронежской области (26%), Санкт-Петербурга и Нижегородской области — по 19% опрошенных.

Мнение, что цена будет одинаковой при продаже одной и той же машины в салоне и у владельца выбирали чаще автолюбители Ленинградской и Нижегородской областей — по 19%, а также Самарской области (18%). Затруднились с выбором ответа водители Крыма и Башкирии — по 13%, Самарской области (12%).

Автолюбители в комментариях рассказывали свои истории покупки и продажи подержанных машин через автосалон. «Я первый раз в жизни воспользовался услугой салона в 2025 году. Не мог машину продать три месяца, приезжали, смотрели, типа денег не хватает, скинь 200–300 тысяч и т.д., там за неделю в кредит ушла», — рассказывает водитель из Новосибирска.

В комментариях разгорелась дискуссия о том, как в салонах готовят к продаже подержанную машину.

«Салон в 90% случаев ограничивается мойкой кузова и уборкой салона, время терять на устранение косяков у них нет, да и специалистов зачастую таких нет. Вы сдаете тачку на реализацию, не продалась, через месяц можете забрать. Смысл салону в нее деньги вкладывать на предпродажную подготовку», — сказал автолюбитель. Другой водитель отметил, что салон берет машину на комиссию: «Продавцом выступает собственник авто. Не смысла салону продавать или покупать машину и платить налоги за сделку. Так что никакой ответственности юридическое лицо в данном случае не несет».

Одни автолюбители считали, что «в салон сдают дрова, которые самому продавать стыдно», а приличная машина может оказаться в салоне только по программе трейд-ин. Другие водители отмечали, что «в салон машины сдают люди, которые ценят своё время». Автолюбитель из Москвы отметил, что в салоне можно найти автомобили дешевле, «когда продают каршеринговые тачки или таксопарки, но состояние там соответствующее».