Средняя зарплата в трех регионах России превысила 200 тысяч рублей: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названо условие для начала переговоров по Украине, средняя зарплата в трех регионах России превысила 200 тысяч рублей, предложено закрепить пенсию на уровне не ниже 40 процентов от заработка, а в Иркутской области пропал самолет. Подробнее – в обзоре СИА.

Условия для переговоров

Замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин назвал условие для переговоров по Украине. Это возможно при осознании западными государствами необходимости честно обсуждать ситуацию. Если этого не произойдет, РФ продолжит специальную военную операцию с целью устранения первопричин конфликта.

Уровень пенсии

В Госдуму внесен проект закона, инициированный главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Политик предлагает закрепить правило, по которому страховая пенсия по старости должна составлять не менее 40% от среднего годового дохода гражданина перед выходом на пенсию. Если расчетная сумма окажется меньше, предлагается производить гражданину доплату. Проект рассмотрят во вторник.

Зарплата за 200

Росстат назвал три региона России, где по итогам мая была зафиксирована средняя месячная заработная плата свыше 200 тысяч рублей. Такая отмечена в Ямало-Ненецком АО – 205,3 тыс. рублей, Магаданской области – 214,4 тыс. рублей, Чукотском АО – 260,7 тыс. рублей. При этом средний размер месячной зарплаты по стране составил 110 216 рублей.

Пропавший самолет

В Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. «По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев. На борту находились два человека. Ведутся поиски.

Первый полет

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Экипаж под управлением заслуженных летчиков-испытателей выполнил полет продолжительностью 1 час 23 минуты, проверив устойчивость и управляемость машины в различных конфигурациях, а также работу отечественных систем. Машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью.