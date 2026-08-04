В Иркутской области пропал самолет Cessna 182: возбуждено уголовное дело

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту происшествия с легкомоторным самолётом Cessna 182, пропавшим 3 августа в Бодайбинском районе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным следствия, воздушное судно вылетело из посёлка Мама для авиамониторинга лесопожарной обстановки, но в запланированное время на связь не вышло. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Местонахождение самолёта пока не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия. Следователи и криминалисты рассматривают различные версии произошедшего.

Напомним, что этим летом в Иркутской области разбился самолет Ту-22М3. ЧП произошло при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта.