Ozon начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов

Ozon уведомил часть селлеров о перемещении некоторых дорогостоящих товаров, в основном электроники и брендовых вещей, со своих складов в пункты выдачи заказов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее уведомление. Перемещение началось в ночь на 2 августа, расходы за него несут продавцы не будут.

Председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что это может быть связано с частичным освобождением складов, но официальной информации от площадки пока не поступало.

Эксперты связывают такое решение с желанием Ozon минимизировать риски от участившихся атак БПЛА на объекты онлайн-торговли, а также с соглашениями со страховыми компаниями, заключёнными 31 июля. В МАРМП отмечают, что стандартный ПВЗ имеет складскую зону 10–30 кв. м, что не позволяет размещать большие объёмы товаров на длительный срок без ущерба для работы точки. В АПЭТ считают, что использование площади ПВЗ под складские цели позволит рассредоточить товары и равномерно распределить нагрузку. По оценкам МАРМП, перемещения могут привести к росту цен в категориях электроники и брендовых товаров на 3–7% в ближайшие месяцы.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, что вызвало обеспокоенность участников рынка по поводу безопасности логистической инфраструктуры.