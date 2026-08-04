Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Братске

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и самосвала SHACMAN произошло накануне в городе Братске. В момент происшествия в салоне находились 25 человек – среди них есть пострадавшие, сообщили в полиции Иркутской области.

Автобус ехал по маршруту Братск – Водозаборные дачи. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.