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Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Братске

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и самосвала SHACMAN произошло накануне в городе Братске. В момент происшествия в салоне находились 25 человек – среди них есть пострадавшие, сообщили в полиции Иркутской области.

Автобус ехал по маршруту Братск – Водозаборные дачи. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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