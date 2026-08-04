Бизнес-помощник в интернет-банке Сбера для бизнеса поможет предпринимателям в поиске сотрудников

Российские предприниматели смогут быстрее искать новых сотрудников благодаря Бизнес-помощнику на базе нейросетевой модели ГигаЧат, встроенному в интернет-банк СберБизнес. Теперь подбор персонала проходит быстро, удобно и без переходов на другие платформы. Сервис уже доступен более 230 тысячам пользователей подписки Бизнес Прайм и пакетов услуг, куда включен сервис Работа.ру. Для этих предпринимателей он полностью бесплатен — никаких дополнительных платежей не потребуется.

Принцип работы прост: предприниматель заходит в онлайн-банк СберБизнес и открывает Бизнес-помощника и просит помочь с подбором сотрудников. ИИ-ассистент задаёт несколько коротких вопросов о будущем сотруднике. На основе ответов помощник самостоятельно готовит описание вакансии и размещает её на Работа.ру. При необходимости предприниматель может легко скорректировать текст. Но на этом функции ИИ не заканчиваются: он не только публикует вакансию, но и подбирает резюме подходящих кандидатов. Бизнесмену остаётся только просмотреть отобранных кандидатов и связаться с ними.

«Новые возможности ИИ-помощника в СберБизнес пригодятся как предпринимателям, так и соискателям. Искусственный интеллект поможет описать вакансию, разместить её и подобрать резюме подходящих кандидатов. В результате работодатель увидит только тех, кто действительно подходит для его компании. Для будущих работников новый сервис тоже полезен. Умный подбор означает, что резюме попадёт к тем работодателям, кому они действительно нужны. Никакого спама неподходящими предложениями — только релевантные вакансии», — Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка.

«Малый и микробизнес часто ведут дела без выделенного HR-отдела, и поиск персонала превращается в рутину, отнимающую часы и ценные ресурсы. Работа.ру стремится убрать барьеры между предпринимателями и качественным персоналом, особенно в период острого дефицита кадров на рынке труда. Благодаря интеграции со СберБизнес на базе нейросетевой модели ГигаЧат процесс поиска персонала становится действительно простым, что позволяет клиентам сэкономить до 80% времени на найме», — Вячеслав Бондаренко, директор дирекции корпоративного развития ПАО «Сбербанк» и генеральный директор Работа.ру.

Бизнес-помощник на базе ГигаЧат доступен как в веб-версии, так и в мобильном приложении СберБизнес. В составе Бизнес-помощника — более 160 ИИ-агентов, каждый из которых владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей. Бизнес-помощник может проконсультировать пользователей по различным бизнес-потребностям, помочь с поиском информации, подключением сервисов и услуг, написанием текстов, созданием маркетинговых стратегий и многое другое. Он доступен всем пользователям СберБизнес бесплатно. Каждый месяц к его услугам прибегают не менее 400 тыс. клиентов.

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