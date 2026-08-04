В Иркутске на БизнесФест собрались более 1400 предпринимателей

На одной площадке собрались предприниматели, эксперты, представители крупных компаний и финансового сообщества. В центре внимания — реальные инструменты, которые помогают бизнесу адаптироваться к изменениям, сохранять стабильность и открывать новые направления для роста.

Главная тема события — «Устойчивость бизнеса». На одной площадке собрались предприниматели, эксперты, представители крупных компаний и финансового сообщества.

В центре внимания — реальные инструменты, которые помогают бизнесу адаптироваться к изменениям, сохранять стабильность и открывать новые направления для роста. Участники говорили о финансовых решениях, работе с командой, поиске партнёров и современных подходах к развитию своего дела.

«Мы специально приводим хедлайнеров, которые делятся своим опытом, своей энергетикой, заряжают наш малый бизнес, показывают, что они не одни, что мы оказываем поддержку. Мне кажется, это хорошая практика - собраться всем вместе, наладить новые знакомства, партнерства. Для всех пришедших подготовили интерактивные зоны. Например, предприниматели могли оставить контакты и найти себе партнеров или покупателей. Воспитать в себе терпение с помощью игр, которые требуют обдуманных действий», — Дмитрий Фалеев, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Деловая программа объединила лекции, открытые дискуссии и разбор практических кейсов. Одним из главных хэдлайнеров фестиваля стал продюсер, предприниматель и серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух.

Он рассказал о своём опыте реализации масштабных проектов.

«Не надо копить силы на прыжок. Прыгайте! Пусть даже это будет прыжок не сразу на рекордную длину. Стараемся идти, идти, идти. И те, кто идут, всегда будут впереди тех, кто ждёт», — Илья Авербух, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер.

Помимо образовательной программы гости фестиваля смогли познакомиться с современными сервисами для бизнеса, получить консультации экспертов и завести новые деловые знакомства.

«Нужное мероприятие для бизнес-сообщества, потому что та информация, которую мы получаем на таких мероприятиях, важна и дат понимание, что мы двигаемся в правильном направлении. Сбер на таких мероприятиях, а также своей поддержкой помогает нам быть устойчивыми на этом рынке», — Александр Новолодский, генеральный директор группы компаний «МедСтандарт».

БизнесФест стал площадкой, где обсуждали не только сегодняшние задачи, но и возможности для развития завтра. Участники мероприятия отметили, что устойчивость бизнеса сегодня — способность преодолевать трудности и готовность меняться, внедрять новые идеи и использовать открывающиеся возможности.

Первый БизнесФест в Иркутске состоялся в 2024 году и собрал более 400 участников.