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Вертолет и самолет отправились на поиски пропавшего Cessna в Иркутской области

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В Иркутской области пропал самолет Cessna 182. На его поиски отправились два воздушных судна. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В 8:30 из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылет вертолет авиакомпании «Ангара». Из Мирного на поиски вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов», – пояснил глава региона.

Накануне борт перестал выходить на связь, трекер прекратил передавать данные о местонахождении самолета. Площадь поисков обширная: населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложняет туман.

Пропавший транспорт принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. На борту находились два человек: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

 По факту происшествия возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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