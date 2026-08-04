На складе Wildberries в Красном Бору произошло возгорание из-за атаки

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области возникло возгорание, на месте работают пожарные расчёты.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе RWB.

Приём текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.