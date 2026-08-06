«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя

В июле 2026 года беспилотники атаковали несколько складов Wildberries («Вайлдберриз»). В результате загорелись логистические центры, и у многих продавцов сгорели или серьезно повредились товарные запасы. Это подтолкнуло предпринимателей к отказу от торговли на площадке. Корреспондент СИА пообщался с сооснователем Лаборатории Байкальской косметики «Вдохновение» Евгением Гришкевичем, имевшим опыт работы с данной онлайн-площадкой. Собеседник рассказал агентству, что на самом деле уходить с маркетплейса бизнес начал задолго до ЧП.

«Проблемы с маркетплейсами начались задолго до того, как начались атаки и пожары на складах. «Вайлдберриз» – очень жесткая структура, и работать только с ней невозможно. Мы вообще ушли с этой площадки и ничего там не продаем. У нас остался совсем небольшой складской остаток в Новосибирске, поэтому указанные события нас фактически никак не затронули», – пояснил бизнесмен.

Он подчеркнул, что многие предприниматели тоже давно диверсифицировались и не продают всю продукцию через «Вайлдберриз» – обычно около 20–50% товара. Остальное реализуют через другие площадки, например, «Озон», «Золотое яблоко», которые также пользуются спросом. Люди ищут товары сразу на нескольких платформах, сравнивают цены, сроки доставки, выбирая лучшее предложение.

Многие продавцы теперь используют маркетплейсы, как витрину своей компании, чтобы люди познакомились с продукцией. Основной же трафик, по словам эксперта, переводят на собственные сайты, офлайн-розницу или партнерские магазины, ведь в случае возникновения проблем сложно будет добиться компенсаций.

«Думаю, сейчас большая часть пострадавших предпринимателей станет судиться с «Вайлдберриз» с целью переложить свою кредитную нагрузку. Очень странно получается: если ВБ не несет ответственность за то, что хранит у себя на складах, и случившееся – форс-мажор для них, то почему неплатежеспособность продавца не является аргументом для банков? Почему кредиты, взятые на развитие продаж на маркетплейсе, не попадают под категорию форс-мажора?», – подчеркнул собеседник.

По его словам, многое будет зависеть от судебных решений по первым поданным искам. Складывающаяся практика будет распространяться на аналогичные дела. Эксперт уверен: если с предпринимателями поступят несправедливо, доверие как со стороны продавцов, так и аудитории, к маркетплейсам будет навсегда утеряно.

«Насколько я понимаю, в стране все, кто хотел попробовать себя на маркетплейсах, уже это сделали. Новому буму неоткуда взяться, потому что предпринимателей в стране ограниченное количество: появляются новые, но их совсем немного. Потому стоит ожидать перераспределение рынка, и куда все качнется, пока не очень понятно», – подчеркнул Евгений Гришкович.

По его мнению, часть проблем можно было бы решить, разделив сервисы доставки и хранения и саму площадку, избавившись от монопольной логистики и предоставив людям выбор варианта доставки.

«Чтобы покупая товары на ВБ, человек мог выбрать, как именно он хочет их получить - доставкой самого маркетплейса, почтой, СДЭК, какими-то другими службами доставки», – резюмировал Евгений.