Т2 лидирует по качеству мобильной связи и покрытию сети в Иркутской области

Мобильный оператор Т2 признан лучшим по качеству мобильного интернета, голосовой связи и радиопокрытию в Иркутской области. Независимое исследование провела компания DMTel, оценив качество услуг в Иркутске, Братске и еще 10 городах области, а также на автотрассах между ними. Оператор Т2 получил наивысшие оценки по каждому из параметров и возглавил итоговый рейтинг с большим отрывом от конкурентов.

Эксперты DMTel исследовали качество мобильной связи в 12 городах региона: Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхове, Зиме, Саянске, Тайшете, Тулуне, Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте, а также на автодорогах между этими населенными пунктами. Специалисты оценивали три показателя: покрытие сети, мобильный интернет и голосовую связь.

Лидером рейтинга итоговых оценок качества услуг мобильной связи в Иркутской области признан мобильный оператор Т2. Компания получила наивысшие совокупные оценки по качеству мобильного интернета, услуг голосовой связи и покрытия в каждой из трех категорий: областной центр, города, автомобильные дороги.

В частности, оператор продемонстрировал самые высокие скорости загрузки данных с сервера (в Иркутске 90% скоростей выше 18 Мбит/с, в городах – не ниже 16 Мбит/с, на трассах – не ниже 3 Мбит/с). Показал лучший результат по доступности и надежности голосовой связи в городах и на автодорогах. Также исследование подтвердило, что Т2 обладает самым широким покрытием сети мобильной связи на территории Иркутской области.

«В прошлом году эксперты уже проводили независимое исследование по качеству мобильной связи в Иркутской области, но тогда замеры делались на юге региона. Исследование этого года стало более масштабным: оно затронуло все крупные города области, включая северные территории. И вновь, как и год назад, Т2 подтвердил звание оператора с лучшим качеством сети – как в части мобильной связи, так и в части покрытия. Наша компания получила наивысшие оценки по всем показателям не только в городах, но и на автодорогах региона. Это еще раз подтверждает, что клиенты Т2 получают премиальное качество услуг в любой точке, где бы ни находились: дома, на работе, на отдыхе или в поездках по региону», — Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.

Исследование DMTel проводилось с 15 по 31 мая 2026 года и охватило территорию, где проживает 1,45 млн человек. Протяженность маршрута составила более 4000 км. Было сделано больше 10 тысяч голосовых тестов и свыше 24 тысяч замеров передачи данных.

Тестирование проводилось в формате «полевого драйв-теста»: автомобиль двигался по маршруту, а оборудование в автоматическом режиме совершало голосовые вызовы и интернет-сессии, имитируя поведение обычного абонента. Использовались реальные сценарии — переключение между стандартами 2G/3G/4G, свободный выбор сети устройством и непрерывные измерения качества.