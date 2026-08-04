В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине при условии конструктивного подхода Запада

Россия открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума. Дипломат подчеркнул, что Москва не раз доказывала готовность к переговорному решению, однако украинская сторона выходила из переговоров и вела себя непоследовательно.

«Если на Западе, в лагере спонсоров Украины, созрели понимания необходимости честного, конструктивного диалога, нацеленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта, тогда, наверное, перспективы диалога появятся», — сказал Галузин.

Замминистра подчеркнул, что если готовности к диалогу не будет, Россия продолжит специальную военную операцию для устранения первопричин конфликта и защиты своих интересов военным путём. III Российско-казахстанский медиафорум прошёл в Алма-Ате. Первая встреча в этом формате состоялась в Москве в ноябре 2024 года, вторая — в 2025 году в Алма-Ате.