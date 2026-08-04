Сибиряки заинтересовались античностью после фильма «Одиссея»

Новый эпический боевик сценариста и режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея», основанный на одноимённой поэме Гомера, стал одной из самых обсуждаемых кинокартин по всему миру. В России ещё перед стартом неофициального проката лента уже вдохновила жителей страны, в том числе и жителей сибирских регионов, на прочтение оригинала, изучение мифологии и греческого языка, выяснили аналитики МегаФона и сети книжных магазинов «Читай-город».

Жители регионов Сибири стали особенно активно интересоваться картиной на неделе с 10 по 17 июля, в преддверии мировой премьеры. Число пользователей, зашедших на официальный сайт «Одиссеи», оказалось в десять раз выше, чем в среднем за предыдущие недели. На неделе с 18 июля сайт стали посещать реже, чем в пиковый период, однако показатель всё ещё оставался в четыре раза выше относительно первой недели месяца.

Зрителей фильм вдохновил не только на прочтение поэмы. На неделе после мировой премьеры кинокартины число пользователей сайтов, посвящённых изучению мифологии, истории Древней Греции и греческого языка, выросло на 133% по сравнению с предыдущей неделей, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в три раза.

В целом мужчины проявляли интерес к античной тематике чаще женщин: на них пришлось 63% пользователей. При этом среди посетителей сайтов с обучающими курсами преобладали женщины – их на 20% больше, а сайты о древнегреческой мифологии, напротив, чаще выбирали мужчины — на 31%. Также мужчины в половину активнее смотрели фильм Нолана.

Чаще всего материалами о фильме, греческом языке и античной мифологии интересовались сибиряки в возрасте 35–44 лет. На них пришлось более 33% всей аудитории тематических ресурсов. Ещё 27% составили пользователи от 25 до 34 лет, а 15% — от 55 до 64 лет. Наибольший интерес к ресурсам проявили жители Кузбасса, Иркутской области и Красноярского края.

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги продаж в Иркутской области произведений Гомера после выхода экранизации «Одиссея». По сравнению с летом 2025 года, продажи книг «Одиссеи» в штуках выросли на 78%, а суммарные продажи всего Гомера выросли на 107%.