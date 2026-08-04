Поддержка пострадавших от атак БПЛА селлеров: «Опора России» предложила налоговые отсрочки и кредитные каникулы

«Опора России» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак дронов на склады Wildberries, сообщают «Известия». В числе инициатив — отсрочка уплаты налогов и страховых взносов, кредитные каникулы и программа стимулирования кредитования.

Президент «Опоры России» Александр Калинин пояснил, что предоставить отсрочку стоит как минимум до конца года, поскольку существующий механизм настолько забюрократизирован, что решения принимаются месяцами, и к этому моменту помощь уже может оказаться запоздалой.

По оценке объединения, из-за атак селлеры могут нарушить налоговые обязательства, и для определения объёма потерь потребуется время. 30 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэку, Минфину, ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей до 10 августа представить проекты нормативных актов. В Минфине сообщили, что меры поддержки прорабатываются. Также «Опора России» рекомендовала освободить предпринимателей от ответственности за несвоевременное представление налоговой отчётности.

В июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в Московской, Тамбовской, Владимирской, Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и других регионах. Компания уже выплатила два транша компенсаций почти 100 тыс. продавцов и перестраивает логистику. Ранее RWB приостановила инвестиционную программу. Ozon также начал перемещать дорогостоящие товары со складов в ПВЗ для снижения рисков. Власти ранее квалифицировали атаки как террористические акты.