Число работающих АЗС в России с начала года сократилось на 322 точки

Количество работающих автозаправочных станций в России с начала года сократилось на 322 точки за счёт станций, ушедших на реконструкцию или ребрендинг, подсчитали для «Известий» в компании «ОМТ Консалт». Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закрылось 189 АЗС.

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин отметил, что тенденция к массовому временному закрытию АЗС может быть связана с ситуацией на топливном рынке: биржевые и внебиржевые оптовые цены выросли на фоне уменьшения поставок с НПЗ, а частные заправки по-прежнему не могут купить топливо по приемлемым ценам.

Большинство закрытых точек — 105 — принадлежали крупным независимым сетям («Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol). Средние и мелкие сети закрыли 69 и 82 АЗС соответственно, ВИНКи (включая «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть», «Роснефть») — 67 станций. Общее число АЗС в стадии реконструкции выросло до более чем 500 (1,89% от всех действующих). С начала года снизилась и маржинальность продаж топлива: по состоянию на 24 июля чистая маржа для АИ-92 составила 3,6 рубля за литр против 6,1–8,8 рубля в январе. Проблемы с поставками возникли после атак ВСУ на НПЗ, объяснял вице-премьер Александр Новак.

Напомним, что в Иркутске крупные компании уже неделю сохраняют цены на топливо. В настоящее время самая низкая стоимость отмечается на АЗС БРК, высокая — на «Газпромнефть». Правила продажи смягчаются: «КрайсНефть» увеличила лимиты на отпуск бензина и дизеля.