Доллар превысил 80 рублей впервые за четыре месяца: что влияет на курс рубля?

За отчётный период с 3 по 4 августа 2026 года российский рубль продемонстрировал значительное ослабление по всем трём основным валютным парам. Как отмечает Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал», за сутки доллар вырос на 60,5 копейки, евро – на 76,64 копейки, юань – на 6,48 копейки.

«Официальный курс доллара превысил 80 рублей впервые с начала апреля, а курс евро – 91 рубль впервые с 9 апреля», — приводит данные эксперт.

По словам Силаева, заявление Трампа о переговорах с Ираном и решение ОПЕК+ об увеличении добычи на 188 тыс. баррелей в сутки привели к падению Brent до 83–84 долл. за баррель. «Это стало главной причиной ослабления рубля», — поясняет трейдер.

«Системное сокращение валютной выручки экспортёров после пика налоговых выплат продолжает оказывать понижательное давление на рубль», — уточняет Силаев.

Эксперт обращает внимание, что в среду, 5 августа, ожидалась информация по операциям Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила. «Операции Минфина в рамках бюджетного правила – это дополнительный фактор спроса на валюту, который оказывает понижательное давление на рубль. Даже небольшие объёмы покупки валюты в условиях снижения экспортной выручки могут усиливать ослабление рубля», — считает Силаев.

По информации трейдера, Банк России установил следующие котировки на основные валюты: доллар США — 80,0687 руб., евро — 91,9589 руб., юань — 11,8342 руб. «На Межбанке утром 4 августа доллар стоил 80,81 руб., евро – 92,97 руб.», — уточняет Силаев.

«Глобальный валютный рынок 4 августа находится в фазе консолидации после тектонических сдвигов конца прошлой недели. Совместная интервенция Японии и США изменила расстановку сил в пользу иены, ослабив доллар до уровня 99,8 по индексу DXY», — сообщает эксперт. «Рынок ожидает публикации данных по безработице в США позднее на этой неделе, которые могут дать новые сигналы по политике ФРС», — добавляет Силаев.

«Евро 4 августа незначительно скорректировался вниз. Пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1514, что ниже предыдущего значения 1,1531. При этом Европейский центральный банк установил референтный курс на уровне 1,1535 доллара за евро», — приводит данные трейдер.

По словам Силаева, Народный банк Китая 4 августа установил центральный курс USD/CNY на уровне 6,7917 юаня за доллар, что на 19 пунктов выше предыдущего дня и означает ослабление юаня третий день подряд. «Установка курса выше оценок рынка является сигналом о намерении сдерживать чрезмерное укрепление национальной валюты», — поясняет эксперт.

«Южнокорейская вона укрепилась на 0,3% в ходе азиатских торгов. Корреляция воны с иеной продолжает играть ключевую роль: ралли японской валюты после совместной интервенции традиционно тянет за собой вону», — сообщает Силаев.

«Государственный банк Вьетнама 4 августа установил центральный курс на уровне 25 380 донгов за доллар. Это новый исторический максимум. Коммерческие банки корректировали курс покупки и продажи доллара в диапазоне 17–30 донгов относительно предыдущей сессии», — уточняет трейдер.

«Швейцарский франк продолжает пользоваться спросом как надёжный актив на фоне геополитической неопределённости. Пара USD/CHF снизилась до 0,8101 с предыдущего уровня 0,8082. Укрепление франка отражает сохраняющиеся риски на Ближнем Востоке», — приводит данные Силаев.

Эксперт обращает внимание, что Резервный банк Индии проводит трёхдневное заседание Комитета по денежно-кредитной политике с 3 по 5 августа. «Решение по ставке будет объявлено 5 августа. Ожидается, что Резервный банк сохранит ключевую ставку репо на уровне 5,25%, где она находится с декабря 2025 года», — сообщает Силаев.

«На июньском заседании регулятор повысил прогноз инфляции на текущий финансовый год до 5,1% (с 4,6%) и снизил прогноз роста ВВП до 6,6% (с 6,9%). Основной фактор давления — рост цен на нефть: Индия импортирует около 85% потребляемой нефти», — уточняет трейдер.

«Центральный банк Бразилии проведёт заседание 5 августа. Согласно опросу Reuters, бразильский регулятор, как ожидается, снизит ставку четвёртый раз подряд. Текущая ставка — 14,25%. Ожидаемое снижение составит 25 базисных пунктов», — заключает Владислав Силаев.