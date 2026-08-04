Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования с января по июнь 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за первое полугодие Уралсиб выдал кредитов на 21,7 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 8,1 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 4,5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.07.2026 года – 163,3 млрд рублей. Также по итогам 6 месяцев 2026 года Уралсиб занял 6-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Так, Банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в 2 раза по сравнению с маем – до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю.

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