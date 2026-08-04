Небольшое увеличение тарифа в Ангарске позволило запустить эффективную инвестиционную программу развития теплоснабжения

Подготовку Ангарска к новому отопительному периоду обсудили на заседании Общественной палаты муниципального округа. Участники отметили масштабы ремонтов на сетях, подчеркнув, что благодаря инвестиционной программе, второй год в Ангарске сети не только ремонтируют, но и планомерно обновляют.

С докладом выступила председатель комитета по ЖКХ, строительству, транспорту и связи администрации округа Василина Шунова. Она сообщила, что к отопительному сезону готовят 1840 многоквартирных домов. Проверки проходят с участием специалистов Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции. По ее словам, готовность жилого фонда, социальных объектов и коммунальной инфраструктуры к зимней работе уже превышает 55%.

Членов общественного совета интересовали масштабы проводимых работ и сроки их исполнения. Глава комитета сообщила, что все работы идут по графику.

Василина Шунова напомнила, что протяжённость тепловых сетей Ангарского городского округа — 481,5 км, многие из них уже превысили нормативный срок службы в 25 лет и обветшали, поэтому нуждаются не только в ситуативных ремонтах, но и масштабном обновлении, которая идет в Ангарске в рамках инвестиционной программы «Байкальской энергетической компании» (БЭК).

«В связи многолетней политикой сдерживания тарифа для населения мы находимся в ситуации, когда запланированные ремонтные программы отстают от необходимых мероприятий – слишком много ремонтов накопилось. В то же время Ангарский городской округ – один из нескольких муниципальных образований, где депутаты пошли на непопулярную меру – небольшое увеличение тарифа для населения. Но именно эта мера позволила нам с 2025 года начать реализовывать мероприятия инвестиционной программы, чтобы не допускать аварийных ситуаций», - подчеркнула Василина Шунова.

Ремонтные работы в рамках инвестиционной программы идут на улице Чайковского и в поселке Мегет, а также на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10.

Глава комитета добавила, что цель – пройти предстоящий отопительный сезон без аварий, и администрация, и специалисты «Байкальской энергетической компании» делают для этого все возможное.