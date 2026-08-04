Пожар на складе Wildberries в Красном Бору локализован

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы.

«Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы. Благодаря оперативным действиям профильных служб часть территории объекта не пострадала. Ведётся предварительная оценка сохраненного товара», – говорится в сообщении пресс-службы RWB.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.