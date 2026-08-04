СК рассматривает три версии исчезновения самолета в Иркутской области

В Иркутской области продолжают поиски самолета Cessna 182, который перестал выходить на связь на границе Бодайбинского района и Якутии. Рассматриваются три версии исчезновения, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

«Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования», – говорится в сообщении.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

На борту самолета находились два человека. Аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал.

Организованы поисковые мероприятия.