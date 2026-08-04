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Реконструкцию переправы проводят на Ольхоне

Дноуглубительные работы начались на паромной переправе на острове Ольхон в рамках реконструкции причальных сооружений пос. Сахюрта – о. Ольхон, сообщили в региональном правительстве.

«Работы включают не только обновление причальных сооружений, но и реконструкцию подъездного участка дороги протяженностью 200 метров, обустройство стоянок для ожидающих автомобилей, павильона для пассажиров, очистных сооружений и модульных туалетов», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

На берегу ведется сборка деревянных элементов временного причала. После эти конструкции спустят на воду. Также продолжается завоз материалов для выполнения работ.

Завершить реконструкцию планируется в 2028 году. В этом году в планах провести работы по возведению временного причала и устройству временной дороги к нему.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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