Реконструкцию переправы проводят на Ольхоне

Дноуглубительные работы начались на паромной переправе на острове Ольхон в рамках реконструкции причальных сооружений пос. Сахюрта – о. Ольхон, сообщили в региональном правительстве.

«Работы включают не только обновление причальных сооружений, но и реконструкцию подъездного участка дороги протяженностью 200 метров, обустройство стоянок для ожидающих автомобилей, павильона для пассажиров, очистных сооружений и модульных туалетов», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

На берегу ведется сборка деревянных элементов временного причала. После эти конструкции спустят на воду. Также продолжается завоз материалов для выполнения работ.

Завершить реконструкцию планируется в 2028 году. В этом году в планах провести работы по возведению временного причала и устройству временной дороги к нему.