Северный завоз стартовал в Иркутской области

В Иркутской области начался северный завоз в отдаленные территории. Накануне поставки топлива стартовали в Мамско-Чуйском районе, рассказали в региональном правительстве.

«Мамскому, Луговскому и Витимскому поселениям Мамско-Чуйского района из аварийно-технического запаса Иркутской области выделено более 16 тыс. тонн угля. На данный момент отгружено 13 тыс. тонн, из них более 2 тыс. тонн уже доставлены в поселок Витимский, идет разгрузка и перевозка на теплоисточник», – пояснили в правительстве.

Также состоялся конкурс на поставку муниципалитету древесных топливных гранул-пеллет в количестве 4 тыс. тонн для обеспечения щеповой котельной в поселке Мама. Их поставка планируется после 10 августа. Ведется работа и по другим муниципалитетам: на особом контроле Бодайбинский, Киренский, Катангский и другие районы.

Состоялись конкурсы и на поставку 30 тыс. тонн угля в Бодайбо, отгружено более 10 тыс. тонн, доставлено в город 8,6 тыс. тонн. Решается вопрос о поставке нефтяного топлива в поселок Алексеевск Киренского района, поставку произведут в сентябре-октябре. Работа по поставкам топлива продолжается во всех муниципалитетах, участвующих в северном завозе.