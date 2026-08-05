Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 августа: 10 506,8604 руб/1 г золота и 151,1900/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 506,8604 руб.

1 грамм серебра - 151,1900 руб.

1 грамм платины - 4 216,7998 руб.

1 грамм палладия - 3 254,0601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 141,3200 р. (1,36%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5900 р. (1,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,0402 р. (0,74%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,9900 р. (0,97%) .

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