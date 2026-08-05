«Газпром нефть» отменила лимиты на топливо на АЗС в 13 регионах

Сеть АЗС «Газпром нефть» сняла ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщили РБК в пресс-службе компании. Теперь клиенты могут приобретать бензин или дизельное топливо в любом требуемом объёме — как в бак автомобиля, так и в канистры.
«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки», — говорится в сообщении компании.
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Лимиты отменены на АЗС в:
- Москве,
- Санкт-Петербурге,
- Московской области,
- Ленинградской области,
- Омской области,
- Ярославской области,
- Нижегородской области,
- Владимирской области,
- Вологодской области,
- Кемеровской области,
- Краснодарском крае,
- Чувашии,
- Татарстане.
Напомним, что в Иркутске крупные компании уже неделю сохраняют цены на топливо. В настоящее время самая низкая стоимость отмечается на АЗС БРК, высокая — на «Газпромнефть». Правила продажи смягчаются: «КрайсНефть» увеличила лимиты на отпуск бензина и дизеля.