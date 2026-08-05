«Газпром нефть» отменила лимиты на топливо на АЗС в 13 регионах

Сеть АЗС «Газпром нефть» сняла ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщили РБК в пресс-службе компании. Теперь клиенты могут приобретать бензин или дизельное топливо в любом требуемом объёме — как в бак автомобиля, так и в канистры.

«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки», — говорится в сообщении компании.

Лимиты отменены на АЗС в:

Москве,

Санкт-Петербурге,

Московской области,

Ленинградской области,

Омской области,

Ярославской области,

Нижегородской области,

Владимирской области,

Вологодской области,

Кемеровской области,

Краснодарском крае,

Чувашии,

Татарстане.

Напомним, что в Иркутске крупные компании уже неделю сохраняют цены на топливо. В настоящее время самая низкая стоимость отмечается на АЗС БРК, высокая — на «Газпромнефть». Правила продажи смягчаются: «КрайсНефть» увеличила лимиты на отпуск бензина и дизеля.