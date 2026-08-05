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«Газпром нефть» отменила лимиты на топливо на АЗС в 13 регионах

Сеть АЗС «Газпром нефть» сняла ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщили РБК в пресс-службе компании. Теперь клиенты могут приобретать бензин или дизельное топливо в любом требуемом объёме — как в бак автомобиля, так и в канистры.

«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки», — говорится в сообщении компании.

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Лимиты отменены на АЗС в:

  • Москве,
  • Санкт-Петербурге,
  • Московской области,
  • Ленинградской области,
  • Омской области,
  • Ярославской области,
  • Нижегородской области,
  • Владимирской области,
  • Вологодской области,
  • Кемеровской области,
  • Краснодарском крае,
  • Чувашии,
  • Татарстане.

Напомним, что в Иркутске крупные компании уже неделю сохраняют цены на топливо. В настоящее время самая низкая стоимость отмечается на АЗС БРК, высокая — на «Газпромнефть». Правила продажи смягчаются: «КрайсНефть» увеличила лимиты на отпуск бензина и дизеля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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