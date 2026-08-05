Яндекс Браузер лидирует по популярности в Рунете

Многие пользователи сайтов Сбера, ВТБ и других банков, а также госкомпаний, подпавших под санкции США и ЕС, перестали открываться в иностранных браузерах. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, ранее Минцифры рекомендовало этим компаниям и кредитным организациям переходить на российские сертификаты безопасности, так как аналогичные документы, полученные от зарубежных структур, могут быть отозваны в любой момент.

«Аудитория Яндекс Браузера в России за июль составила 51 млн, что обеспечивает этой системе статус крупнейшей на отечественном рынке», — приводит данные эксперт. По словам Мильчаковой, число пользователей Google Chrome оценивалось за тот же период в 48 млн, Microsoft Edge — 13 млн пользователей, Mozilla Firefox — 8 млн. «Посещаемость отечественных браузеров, за исключением Яндекса, демонстрировала гораздо более скромные показатели, не превышала 1 млн при достаточно низкой узнаваемости», — уточняет аналитик.

«Поскольку общая численность интернет‑пользователей в России в июле составляла около 106 млн, лидерство Яндекс Браузера выглядит внушительно. Тем не менее суммарная доля трех названных зарубежных браузеров существенно превосходит его индивидуальный показатель», — подчеркивает Мильчакова.

«В новых условиях физические лица, которые обслуживаются в интернет‑банкинге через веб‑версии сайтов, вынуждены переходить на российские браузеры, чтобы сохранить привычный формат взаимодействия с банковскими сервисами», — поясняет эксперт.

«Аналогичная ситуация складывается и для инвесторов, вкладывающихся в акции и облигации банков и крупных госкомпаний: если они до сих пор не адаптировали свои рабочие процессы под национальные браузеры, то теперь ознакомление с их финансовой отчетностью на официальных сайтах будет связано с некоторыми неудобствами из‑за необходимости привыкать к новому инструменту доступа», — считает Мильчакова.

«Конечно, со временем россияне привыкнут к суверенному интернету и доступу на сайты государственных, а иногда и негосударственных, но системно значимых предприятий и организаций», — уточняет аналитик.

«Единственный способный составить конкуренцию мировым платформам браузер в России принадлежит Яндексу. Это вызывает сожаление и означает, что другим крупным российским ИТ-компаниям придется разрабатывать новые или возобновить поддержку уже действующих браузеров, чтобы удовлетворить растущий спрос», — сообщает Мильчакова.

«Акции Яндекса в ходе торгов 4 августа корректируются на 0,45% при более глубоком снижении на рынке в целом», — приводит данные эксперт.

«Мы подтверждаем целевую цену по акциям Яндекса в 5000 руб. и рейтинг акций "Покупать" (не является ИИР)», — заключает Наталья Мильчакова.