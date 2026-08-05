Зарплаты строителей в Иркутской области выросли на 22%

Аналитики hh.ru подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке труда строительной отрасли Иркутской области. Исследование показало, что работодатели региона продолжают предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов.

Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения

Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в строительной сфере Иркутской области. По итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, составила 172 100 рублей, что на 22% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 000 до 242 000 рублей.

Наиболее востребованные специалисты

По итогам первых семи месяцев 2026 наибольшее количество вакансий в строительстве было открыто для следующих специалистов:

разнорабочий (108 400 рублей) — 16%;

машинист (194 900 рублей) — 15%;

электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (159 500 рублей) — 13%;

сварщик (242 000 рублей) — 11%;

монтажник (175 700 рублей) — 10%;

слесарь, сантехник (88 800 рублей) — 9%;

инженер ПТО, инженер-сметчик (148 800 рублей) — 5%;

инженер-конструктор, инженер-проектировщик (99 700 рублей) — 4%.

Востребованные навыки в строительной отрасли

Аналитика hh.ru показывает, что в 2026 году работодатели строительной отрасли чаще всего указывали в вакансиях следующие навыки: ремонтные работы чтение чертежей, умение работать в коллективе, владение AutoCAD и техническое обслуживание.

Среди гибких навыков, помимо умения работать в коллективе, наиболее востребованными стали организаторские навыки, ответственность и умение принимать решения. Среди цифровых компетенций, помимо знания AutoCAD, наиболее востребованными стали Autodesk Revit.