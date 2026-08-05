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Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке продовольствия

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина, сообщает РИА Новости.

Документ вносит поправки в закон об основах госрегулирования торговой деятельности и позволит федеральным органам своевременно выявлять резкий рост цен на продукты и анализировать его причины.

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По словам заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, налоговая тайна защищает предпринимателей от недобросовестной конкуренции и утечки коммерчески важных данных. За нарушение этого режима грозит ответственность вплоть до уголовной.

Правительство должно определить список ведомств, которые смогут получать сведения, включая составляющие налоговую тайну.

ФНС будет предоставлять данные о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах, объёмах продаж, а также доходах, расходах и прибыли. Мониторинг охватит товары и услуги, включённые в расчёт индекса потребительских цен.

Одновременно подписан сопутствующий закон, распространяющий режим налоговой тайны на передаваемые данные и устанавливающий ответственность за их разглашение.

Оба закона вступают в силу с 1 января 2027 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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