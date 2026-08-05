Путин подписал закон о легализации криптовалют в России с 1 сентября 2026 года

Президент Владимир Путин подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на портал правовых актов. Документ признаёт цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на них, регулирование и надзор будет осуществлять Банк России.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но ряд норм начнёт действовать позже.

Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 года. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 тыс. рублей в год через каждого посредника.

Разрешается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты.

Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и любые типы кошельков. Перевод на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тыс. рублей будет возможен только после 48-часового периода охлаждения. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют для защиты экономических интересов и обеспечения безопасности государства.

Несколько крупнейших российских банков уже приступили к формированию инфраструктуры для торговли криптовалютой в регулируемом поле, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, речь идет о создании полноценной экосистемы, включающей покупку, продажу, хранение и учет цифровых активов.