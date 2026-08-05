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ФАС возбудила 37 дел против нефтяных компаний

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Федеральная антимонопольная служба совместно с территориальными органами в 2026 году возбудила 37 дел против ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, а также выдала 59 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

«По данным на 4 августа, ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 37 дел, выдано 59 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», – сказали там.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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