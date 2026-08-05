«Гаражная амнистия» продлена до 2031 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии на пять лет — до 1 сентября 2031 года, сообщает РБК со ссылкой на портал правовых актов.

Документ также вводит в законодательство ранее отсутствовавшее понятие «гараж для собственных нужд».

Изначально программа должна была завершиться 1 сентября 2026 года. Весной 2026 года Верховный суд защитил право собственности на земельный участок под гаражом, уточнив, что намерение местных властей использовать территорию иначе недостаточно для отказа в регистрации права собственности.

Напомним, что «гаражная амнистия» — это простой законный способ бесплатно оформить в собственность старый гараж и землю под ним. Программа действует на основе Федерального закона № 79-ФЗ