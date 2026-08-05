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Бизнес выступил против госрегулирования цен на бензин

Депутаты и сенаторы от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право устанавливать предельные розничные цены на топливо на срок до 90 дней для стабилизации рынка, однако представители топливного бизнеса выступили против инициативы, сообщают «Известия».

Президент Союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин заявил, что вмешательство государства неуместно, так как рынок подразумевает отсутствие регулирования.

«Любая коммерческая деятельность должна быть рентабельной. Искусственное сдерживание цен может привести к дефициту топлива, росту цен в перспективе и возникновению коррупционных рисков», — сказал Муртазин, добавив, что объединение готовит отрицательный отзыв в Минэнерго.

В Российском топливном союзе также не поддержали инициативу, отметив, что госрегулирование цен приводит к дефициту.

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Источник на рынке сообщил, что частные АЗС, на долю которых приходится 60% рынка, могут уйти в простой, если не смогут продавать топливо по коммерческим ценам. В Союзе нефтегазопромышленников напомнили, что уже существуют механизмы акцизов, налоговых льгот и временных запретов на экспорт. Профильный комитет Госдумы включил законопроект в примерную программу осенней сессии, рассмотрение в первом чтении может состояться в декабре. В правительстве сообщили, что документ на отзыв пока не поступал.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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