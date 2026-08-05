Владельцы ПВЗ попросили Wildberries снизить арендные ставки: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин подписал закон о легализации криптовалюты в России, количество краж через СБП выросло в три раза, владельцы ПВЗ попросили Wildberries снизить арендные ставки, а в Иркутской области озвучены три версии исчезновения самолета. Подробнее – в обзоре СИА.

Легализация криптовалюты

Президент России Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года. В соответствии с ним сделки будут заключаться на биржах, а хранение и учет активов обеспечит новый институт – цифровые депозитарии. Будет реализована деятельность криптообменников. Вместе с тем в основном криптовалюта будет использоваться как инвестиционный инструмент: к обращению на российских биржах, согласно закону, допустят только монеты с высокой капитализацией.

Кражи через СБП

Число краж денег клиентов банков через систему быстрых платежей во втором квартале 2026 года оказалось рекордным за всю историю наблюдений – 129 тыс. случаев: показатель вырос почти в три раза. На 25% за год, до 2,74 млрд руб., увеличилась и общая сумма похищенного. Переводы через СБП инициирует сам клиент – банк не может оперативно развернуть платеж, потому доля возвращенных обманутым клиентам средств составляет всего около 2%.

Скидки на аренду

Собственники пунктов выдачи заказов Wildberries просят снизить арендные ставки на 50% либо отсрочки платежей до полугода, узнали «Известия». Это связано с падением доходов на фоне атак БПЛА. В июле выручка многих точек сократилась до 40%. Из-за снижения рентабельности пункты выдачи все активнее выставляют на продажу – объявлений стало больше на четверть.

Рост зарплат

Аналитики подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке строительной отрасли Иркутской области. Замечен рост зарплат: доход в среднем увеличился на 22%, до 172 000 рублей. В целом зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 000 до 242 000 рублей.

Версии исчезновения

СК назвал три версии исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области. «Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования», – говорится в сообщении.