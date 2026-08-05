Дефолтов по облигациям в России может стать вдвое больше по итогам года

В первой половине 2026 года российские компании 21 раз допустили технические дефолты по облигациям — задержки выплат инвесторам, часть которых переросла в полноценные дефолты, сообщают «Известия». По прогнозам экспертов, к концу года число задержек и невыплат может вдвое превысить результат 2025 года, когда было зафиксировано 24 случая.

Главная причина роста неплатежей — накопленный эффект высоких ставок, пояснил директор корпоративных финансов инвесткомпании «Риком-Траст» Николай Леоненков:

«В 2023–2024 годах бизнес активно привлекал деньги, в том числе через короткие облигации и бумаги с плавающим купоном, рассчитывая на скорое удешевление займов. Теперь эти выпуски нужно погашать, однако рефинансировать старые долги по-прежнему дорого».

Среди заметных случаев — дефолты компаний «Агродом», «СибАвтоТранс», «Соби-Лизинг», «Роял Капитал» и застройщика «Самолёт». У «ЕвроТранса» зафиксировано четыре задержки, общая сумма просроченных обязательств превысила 200 млн рублей. Даже снижение ключевой ставки до 14% не сделало деньги доступными для эмитентов второго и третьего эшелонов, которые платят премию за риск в 18–25%. Во втором полугодии предстоит погасить около 2,4 трлн рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Пик неплатежей традиционно приходится на осень и зиму.

Ранее эксперт заявил о том, что россияне бегут из всех классов активов — депозиты, акции, недвижимость, облигации рублевые и валютные.