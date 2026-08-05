Иркутская электросетевая компания с начала года установила 14 тысяч «умных» счетчиков

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) продолжает масштабное обновление системы учета электроэнергии в регионе. За полгода специалисты заменили 14 тыс. устаревших приборов учета, поставив вместо них современные интеллектуальные устройства, которые ведут более точный учет потребления, снижают риск ошибочных начислений и экономят время жителей, самостоятельно передавая показания. Всего в зоне обслуживания компании находится более 262 тыс. электросчетчиков.

Также новые приборы позволяют оперативно фиксировать сбои в сети. Однако энергетики обращают внимание потребителей на важный нюанс: интеллектуальные счетчики программируются на строгое соблюдение лимита мощности, который указан в договоре, вплоть до автоматического отключения.

Это особенно актуально для владельцев жилья со старыми, заключенными более 15 лет назад договорами, где разрешенная мощность может составлять всего 10, 6 или даже 3 кВт.

«Современные интеллектуальные приборы учета настроены на автоматический контроль проектной мощности в строгом соответствии с договором технологического присоединения. Чтобы понимать масштаб, представьте, что лимит в 6 кВт будет полностью исчерпан всего лишь при одновременном включении электроплиты на две конфорки (3 кВт), электрочайник (1,5 кВт) и обычный фен для волос (1,5 кВт). Превышение этого лимита приводит к отключению, что в условиях сибирских морозов и использования электроотопления в качестве безальтернативного источника тепла может сделать жизнь в доме максимально некомфортной», – директор департамента транспорта электроэнергии и реализации услуг Надежда Лебедко.

Специалисты ИЭСК рекомендуют жителям Иркутской области заранее проверить и договор, и фактическое энергопотребление дома. И при необходимости подать заявку на увеличение разрешенной мощности в Сервисном центре Иркутскэнергосбыта. Подать заявку на увеличение мощности можно и дистанционно, через сайт Иркутской энергосбытовой компании во вкладке «Сервисный центр» или на сайте Иркутской электросетевой компании - во вкладке «Личный кабинет»