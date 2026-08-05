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ОСАГО для аварийных водителей подорожало на 10% за второй квартал

Средняя стоимость ОСАГО в России во втором квартале 2026 года составила 7,4 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с первым кварталом, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. Однако для аварийных водителей цена резко подскочила на 10% — до 36,9 тыс. рублей, подсчитали на страховом маркетплейсе bip.ru.

«Аварийные автовладельцы традиционно первыми ощущают на себе колебания цен на ОСАГО, потому что страховщики справедливо ожидают убытки именно от таких автовладельцев. Именно водители с диапазоном КБМ от 1,76 до 3,92 наиболее часто становятся виновниками ДТП», — пояснили в РСА.

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В «Росгосстрахе» подтвердили подорожание для аварийных клиентов на 10% за три месяца, тогда как для аккуратных автовладельцев стоимость выросла лишь на 3%, рассказал директор по развитию портфеля ОСАГО компании Юрий Стрекалов. Начинающие водители почти не ощутили подорожания — цена изменилась менее чем на 1% до 20,2 тыс. рублей. Стоимость открытого ОСАГО с опцией мультидрайв за три месяца прибавила 7% и поднялась до 49 тыс. рублей. Данные bip.ru основаны на анализе 2,3 млн пользователей.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7% — до 122 709 рублей. Средняя премия по годовым полисам увеличилась на 5%, до 7 633 рублей, при этом она остаётся ниже уровня первого полугодия 2023 года (7 781 рубль).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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