Атаки на Wildberries: на складе в Тульской области возникло возгорание

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Тульской области возникло возгорание, на месте работают пожарные расчёты.

«На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», – сообщили в пресс-службе RWB.

Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.