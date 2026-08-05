Выпускница из Забайкалья встретилась с руководством Читинского отделения Сбера

Выпускница школы № 49 города Читы Елизавета Жилина, получившая по 100 баллов по русскому языку и биологии, а также 99 баллов по химии, посетила центральный офис Сбера. Там прошла встреча с управляющим местного отделения компании Игорем Тагировым, который вручил ей бесплатный сертификат к электронной библиотеке Сбербанка

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

В этом году Елизавета Жилина вошла в число выпускников Забайкалья, показавших наивысшие результаты на Едином государственном экзамене. Максимальные баллы экзаменов открыли перед ней широкие перспективы для дальнейшего обучения. Елизавета приняла решение пойти по стопам родителей и стать врачом. Она рассматривает два варианта для поступления в медицинский вуз – в Чите или Новосибирске.

Управляющий Игорь Тагиров рассказал о возможностях СберЗдоровья, развитии ИИ в медицине и про банкоматы нового поколения с сервисом экспресс-оценки здоровья, а также про СберУниверситет и электронную библиотеку Сбербанка.

«Сбер вкладывает ресурсы в развитие образования и поддержку молодых талантов – мы хотим, чтобы школьники и студенты получали инструменты для постоянного развития. Елизавета – пример, как сочетание способностей и усердия приводит к высоким результатам. Мы рады, что она открыта к новым возможностям, поэтому для дальнейшего эффективного развития мы вручили Елизавете бесплатный сертификат к электронной библиотеке Сбербанка», – Игорь Тагиров, управляющий Читинским отделением Сбербанка.

Во время визита для Елизаветы провели экскурсию по офису. Она познакомилась с экспертами из разных направлений банка, узнала про особенности работы финансовой сферы.

«Я была очень удивлена и рада приглашению на встречу с управляющим банка – такое внимание к моим успехам стало для меня настоящей неожиданностью. Беседа оказалась невероятно интересной: особенно приятно было открыть для себя, что Сбербанк —это не только вклады и кредиты, но и множество полезных сервисов»,– Елизавета Жилина, выпускница школы № 49 города Читы.

Сбер системно работает с одарённой молодёжью, предлагая стажировки, участие в образовательных проектах и знакомство с корпоративной средой уже на старте карьерного пути. Среди доступных инструментов – обучение в «Школе 21», программы СберУниверситета, электронная библиотека, а также круглогодичный набор на стажировки и совместные образовательные инициативы с ведущими вузами страны.