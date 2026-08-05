Как изменились цены на недвижимость в Иркутской области: элитная дорожает, типовая дешевеет

Аналитики Иркутскстата подсчитали, как изменилась стоимость недвижимости в Иркутской области по итогам второго квартала 2026 года. Наблюдает умеренный рост.

«На первичном рынке стоимость жилья выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом элитные квартиры подорожали на 4,1%, а типовые, наоборот, стали доступнее на 2%. Средняя стоимость квадратного метра общей площади составила 163 503 рубля», – отмечаются аналитики.

На вторичном рынке средняя цена жилья увеличилась на 0,8%, до 115 тысяч рубля за квадратный метр. Больше всего подорожали квартиры низкого и среднего качества – на 1%, тогда как цены в элитном сегменте не изменились.