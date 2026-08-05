Картины с пленэров на угольных разрезах Иркутской области покажут в галерее «Диас»

Компания Эн+ Уголь совместно с арт-галереей «Диас» 14 августа проведет в уникальную художественную выставку, приуроченную ко Дню шахтера. Экспозиция станет итогом серии творческих пленэров, которые прошли на промышленных площадках разрезов Черемховуголь в Иркутской области и Ирбейский в Красноярском крае.

В пленэрах приняли участие профессиональные художники и воспитанники школ искусств вместе с педагогами. В течение нескольких дней они работали в непосредственной близости от карьерной техники, стараясь запечатлеть на холсте не только масштаб промышленных гигантов, но и величие человеческого труда, атмосферу суровой романтики угольных разрезов.

В компании Эн+ Уголь отмечают, что хотели показать угольную промышленность через живое искусство: для многих разрезы — это просто производство, но в этом есть своя красота — мощь экскаваторов, динамика БелАЗов и характер людей, которые здесь работают. Организаторы рады, что художникам удалось передать это на своих полотнах.