Иркутская область оказалась в числе регионов Сибири с самым дорогим жильем

Приангарье вошло в число регионов Сибири, где зафиксировано самое дорогое новое жилье по итогам второго квартала 2026 года. Также в топе Алтай, отмечают аналитики Иркутскстата.

«Среди регионов Сибири Иркутская область выделяется высокими ценами на первичном рынке. Более дорогие новые квартиры представлены только в Республике Алтай, где средняя стоимость достигает 228,4 тыс. рублей за квадратный метр», – говорится в сообщении.

Средняя стоимость квадратного метра в Приангарье составила 163 503 рубля. В Иркутске цены на жилую недвижимость превышают средние показатели по региону: в новостройках – 172 146 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке – 128 713 рублей.

Лидерами по вторичке являются Республика Алтай – 180,7 тыс. руб. за квадратный метр, Тыве – 139,7 тыс. рублей, Новосибирской области – 122,4 тыс., Томской области – 115,3 тыс. рублей. Приангарье разместилось на пятом месте – 115 тысяч рублей за квадратный метр.