Мошенники начали работать через банкоматы

Во втором квартале 2026 года в России было совершено 1,7 тыс. мошеннических операций с использованием банкоматов — больше, чем за весь 2025 год, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка. По сравнению с первым кварталом количество инцидентов увеличилось в 2,2 раза, а год к году — более чем в 76 раз.

Объём похищенных таким способом средств за второй квартал составил 252,3 млн рублей, за первый — 214,4 млн рублей. Для сравнения: в 2025 году средняя сумма хищений за квартал через банкоматы составляла около 99 млн рублей, хотя показатели резко выросли во втором полугодии.

Речь идёт о хищениях без открытия счетов, когда граждане под воздействием злоумышленников вносили наличные через банкоматы на счета мошенников. В третьем квартале 2024 года сумма была выше (336,3 млн рублей), но тогда ЦБ менял подход к методике подсчёта из-за обновления отчётности банков.

Ранее иркутский школьник под давлением мошенников перевел им 5 млн рублей. Подростку позвонил псевдокурьер службы доставки, и под предлогом получения посылки попросил продиктовать код из смс. Молодой человек назвал цифры, а через некоторое время понял, что разговаривает с аферистами.