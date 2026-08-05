Иркутский бизнесмен заплатит 50 тысяч рублей за незаконное использование Чебурашки

«Союзмультфильм» отсудил у жителя Иркутска компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Бизнесмен незаконно использовал образ Чебурашки, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным суда, иркутянин без лицензии размещал у себя на сайте предложения о продаже товаров, содержащих 3D-модель персонажа Чебурашка, что нарушает исключительные права киностудии на товарный знак и произведение.

На заседание ответчик не явился и не представил возражений против иска. Потому на основе подтвержденных материалов дела, включая скриншоты с сайта, предпринимателя признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.