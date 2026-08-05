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Средняя пенсия по старости в России выросла до 27,2 тыс. рублей

По состоянию на 1 июля 2026 года средний размер ежемесячного пенсионного обеспечения по старости в России составил 27,2 тыс. рублей в месяц, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомились «Известия».

Год назад этот показатель составлял 25 098 рублей.

При этом работающие пенсионеры получают в среднем 24,9 тыс. рублей, а неработающие — 27,85 тыс. рублей.

Ранее Росстат назвал три региона России, где по итогам мая была зафиксирована средняя месячная заработная плата свыше 200 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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