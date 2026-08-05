Новое арт-пространство открылось в Иркутске на острове Конный

В Иркутске на острове Конный открылось новое арт-пространство «И-сторис», проект энергохолдинга Эн+ к 365-летию города. Шесть арт-объектов в виде окон, каждое из которых переносит в свою эпоху, обещают стать новой городской достопримечательностью и любимым местом иркутян для прогулок и памятных фотографий.

Фото: Александр Сапаров

«И-сторис» позволяет увидеть, услышать и почувствовать, каким был Иркутск в разные годы. Каждый арт-объект выполнен в стиле своего времени и погружает в атмосферу эпохи — её звуки, детали быта, привычки людей. Узнать истории подробнее можно благодаря QR-коду: аудиозапись рассказывает о буднях жителей города разных столетий.

Фото: Александр Сапаров

— Выбирая подарок иркутянам в честь 365-летия Иркутска, мы хотели, чтобы он порадовал всех, кто любит свой город и гордится его историей. Надеемся, что иммерсивные инсталляции "И-сторис" найдут эмоциональный отклик у горожан разных возрастов, начиная с тех, кто мог слышать рассказы о первых годах Транссиба от старших родственников, или участвовал в комсомольских стройках, вплоть до малышей, которым предстоит написать новые главы истории города, — отметила директор по корпоративным коммуникациям Эн+ Елена Полетаева.

Фото: Александр Сапаров

Первое окно посвящено основанию Иркутского острога, казакам и первопроходцам, положившим начало славной истории столицы Приангарья. Второе — эпохе декабристов и той культуре, науке и столичному лоску, которые они принесли в наш суровый край, навсегда изменив жизнь сибиряков. Темой следующей инсталляции стало прибытие первого поезда Транссибирской магистрали и становление Иркутска одним из важнейших железнодорожных узлов Сибири. Четвертый арт-объект посвящен людям труда: он рассказывает о Всесоюзных ударных комсомольских стройках, росте производства и промышленности. Пятое окно, символизирующее настоящее Иркутска, представляет собой зеркало — чтобы каждый прохожий мог увидеть иркутянина сегодняшнего дня.

Фото: Александр Сапаров

Особое место в экспозиции займет шестое окно, отражающее будущее, — его еще предстоит наполнить историями. Прислать свою идею о том, каким будет Иркутск через 50 лет, может каждый иркутянин.