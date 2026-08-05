«Известия»: Владельцы ПВЗ Wildberries просят арендодателей снизить ставки

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries начали обращаться к арендодателям с просьбами о снижении арендных ставок и отсрочке платежей на фоне падения оборотов и рентабельности бизнеса, рассказала «Известиям» председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. Ассоциация подготовила типовые обращения с предложением снизить постоянную часть арендной платы на 50% на шесть месяцев или предоставить арендные каникулы на тот же срок.

В отдельных регионах доходы владельцев ПВЗ Wildberries в июле снизились на 15–20% год к году, а в пиковые дни — на 30–40%, подсчитал председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. По его словам, снижение оборотов уже создаёт для предпринимателей риск задержек выплат сотрудникам и арендодателям.

Снижение доходов ПВЗ связано с перебоями в логистике после атак БПЛА на склады Wildberries, отметил председатель президиума АПЭТ Алексей Москаленко. Компания перестраивает логистику после выпадения ряда ключевых объектов, что сокращает объём поставок и количество выдач в пунктах.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.