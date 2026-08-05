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S7 Airlines расширяет рейсы Иркутска в Пекин до восьми в неделю

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S7 Airlines расширяет полётную программу в Пекин в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов, впервые запустив прямые рейсы из Якутска и Хабаровска, а также увеличив частоту полётов из Владивостока и Иркутска.

«С 30 октября частота рейсов между Иркутском и Пекином вырастет до восьми в неделю за счёт дополнительного вылета по пятницам», – сообщает перевозчик.

С 24 октября авиакомпания начнёт летать между Якутском и Пекином два раза в неделю. С 26 октября количество рейсов из Владивостока в Пекин увеличится до пяти в неделю. Полёты из Новосибирска в столицу Китая также продолжатся.

Ранее авиакомпания открыла новое международное направление. С 30 октября 2026 года сибиряки смогут отправиться напрямую из Новосибирска в столицу Мальдивской Республики — Мале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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