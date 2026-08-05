32% иркутян одобряют режим самозанятости

Режим самозанятости одобряют 32% экономически активных жителей Иркутска, 15% высказываются против, а 53% затруднились с ответом, показал опрос SuperJob. Среди тех, кто в настоящий момент имеет открытый статус самозанятого, уровень одобрения достигает 66%.

Судя по комментариям участников опроса, нередко регистрируют статус самозанятого для конкретного проекта, подработки или временной занятости. Когда деятельность завершается, они закрывают этот статус. В некоторых случаях отказаться от статуса самозанятого требуют работодатели при трудоустройстве, также он мешает встать на учёт в центры занятости и получать пособие.

Среди тех, кто ранее пробовал самозанятость, но закрыл её, уровень одобрения составляет 32%.

Среди граждан, которые никогда не регистрировались в этом качестве, одобряют режим всего 21%, а 69% не могут дать оценку. В целом, по мнению респондентов, регистрация самозанятости — это скорее вынужденная мера, и большинство по-прежнему стремится работать по трудовым договорам. Налог на профессиональный доход был введён в России в 2019 году, на сегодняшний день число самозанятых превысило 16,8 млн человек.