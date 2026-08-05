Атаки на Wildberries: в Тульской области ликвидируют последствия пожара на складе

В Тульской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки на логистический объект Wildberries.

«К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На месте задействованы более 15 единиц техники и несколько десятков специалистов», – сообщает пресс-служба RWB.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений не уточняется.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.